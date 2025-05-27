مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على أحد الأشخاص بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 06:37 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بتعدى قوة أمنية على أحد الأشخاص بالإسكندرية مما تسبب فى وفاته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى وأثناء قيام قوة أمنية بإستيقاف مركبة توك توك " بدون لوحات معدنية " بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية قيادة (سائق ، وبرفقته أحد أصدقائه " له معلومات جنائية" ) حاول المذكوران الهرب، حيث ترجل مرافق السائق خارج المركبة فإصطدم به قائدها، مما أسفر عن سقوطه أرضاً وإصابته.. وتم نقله لإحدى المستشفيات وتوفى أثناء تلقيه العلاج اللازم، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" وقائدها ، وبسؤال شهود العيان أيدوا ما سبق ، "أمكن التحصل على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمنطقة يوثق حركة المتوفى وتعرضه للإصطدام من قائد مركبة التوك توك دون تدخل أى أطراف".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.