نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة القيد بنقابة "الصحفيين": من حق المؤجلين التظلّم من القرار خلال 30 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح حسين الزناتي رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، بأن لائحة القيد تكفل للزملاء المؤجلين أو المرفوضين، حق التظلّم على نتيجة لجنة القيد، خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن اللجنة ستنظر في تظلمات الزملاء المؤجلين أو المرفوضين، خلال الفترة التي حددتها اللائحة وقانون النقابة، وذلك بحيادية ونزاهة.

وكانت قد أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، اليوم، نتيجة القيد للجنة المؤجلين.