نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواس يخرج عن صمته... مستشار زاهي يرد على جو روجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، إن حواس من أشرس المدافعين عن الحضارة المصرية القديمة وخصيصًا الأهرامات.

وأكد أبو دشيش ان هناك فرق كبير بين صانع الحدث في علم الآثار وهو المكتشف والمؤرخ وناقل الحدث عن المكتشف، والدكتور حواس من أعظم المكتشفين للحضارة المصرية القديمة مثل اكتشاف مقابر العمال بناة الاهرامات بالجيزة، ووادي المومياوات الذهبية في الواحات البحرية، واكتشاف معبد الملكة نيت بسقارة، والمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر وغيرها من الاكتشافات الكبري.

وأشار أبو دشيش إلى أن المحاور جو روجان منذ أكثر من سنة وهو يطلب عمل اللقاء مع الدكتور زاهي حواس، ولم يكن هناك وقت حواس يسمح بإجراء الحوار.

وعندما أصبح هناك متسعا من الوقت تم اللقاء بعد عام، وظهر في اللقاء كيف أدحض الدكتور زاهي حواس كل النظريات الكاذبة عن الأهرامات وظهر أيضا بالشخصية المصرية المعتزة بحضارتها.

وأما بخصوص موضوع الكتاب، فالكتاب بالفعل Giza and the Pyramids للدكتور زاهي حواس والدكتور مارك لينر عالم الآثار الأمريكي به كل التفاصيل الخاصة ببناء الهرم.

أضاف أبو دشيش، أن الدكتور زاهي حواس أعطى لمصر الكثير، وأشاد به معظم مشاهير العالم أجمع، ويلقب في الخارج بالفرعون المصري، وأنتجت له قناة ناشيونال جيوجرافيك فيلما عن حياته وعمله في الآثار المصرية والاكتشافات الكثيرة له.

و هو ذلك الرجل الذي أدرج اسمه على قرص مدمج حملته بعثة استكشاف المريخ عام 2003، وتم اختياره كواحد من أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى العالم 2006، وفي عام 2008 حصل على رتبة قائد في وسام الاستحقاق الإيطالي.

وحصل على جائزة العالم المصري المميز من جمعية العلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على جائزة جولدن بليت من الأكاديمية الأمريكية للإنجازات؛ لإنجازاته في علم الآثار، هو رجل يأخذك لمصر القديمة في رحلة سريعة وأنت جالس في مقعدك يتجول بك بين عبق الماضي وتاريخ وأسرار الملوك القدماء.