نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع معدلات تنفيذ مبنى مجلس مدينة العياط الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع إنشاء مبنى مجلس مدينة العياط الجديد لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية على أرض الواقع والذي يُقام على مساحة 1100 م².

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة الإدارية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية للمواطنين بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أنه قد رُوعي في تصميم المبنى الجديد إنشاء مركز تكنولوجي مزوّد بكافة أدوات الرقمنة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم للإجراءات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الإسكان بمتابعة الشركة المنفذة ميدانيًا بشكل دوري، لتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، والدفع بوتيرة العمل، والانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد لخدمة أهالي العياط.

كما أكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات الهندسية والمواصفات الفنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وفي سياق متصل شدد المحافظ على أهمية هذه المشروعات في تحقيق تطوير شامل للبنية الإدارية بالمراكز والمدن مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته: إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، والنائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعفاف عبد الحارث، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وياسين سيد، رئيس مركز ومدينة العياط، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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