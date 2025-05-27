وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحى الدولى ITB China بشنغهاى

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في المعرض السياحى الدولى ITB China الذي انطلقت فعالياته، اليوم، بمدينة شنغهاى بجمهورية الصين الشعبية وتستمر حتى 29 مايو الجاري.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية المشاركة في المعارض السياحية الدولية بالأسواق السياحية المختلفة ولا سيما المستهدفة بما يساهم في الترويج بصورة أكبر للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة والمختلفة، كما تعد فرصة للقاء متخذي القرار ومنظمي الرحلات ومسئولي السياحة من مختلف الدول وتعزيز علاقات التعاون السياحي بين مصر وهذه الدول، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي بالمقصد المصري وتنويع الأسواق السياحية.

وقد افتتح الجناح المصري القنصل محمد رسلان قنصل مصر بشنغهاي والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور المهندس عبد الحليم يحيى عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة بسمة عزت مسئول ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف إلى حرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض السياحي الهام ولا سيما وأن السوق الصيني يعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة حيث شهدت أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلي المقصد السياحي المصري زيادة بنسبة أكثر من 60% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، لافتًا إلى أن المعرض يعتبر فرصة للعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الصينية إلى مصر وإلقاء الضوء على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بها وأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة وجهود الدولة المصرية لتطويرها والنهوض بها، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات السوق الصيني ومتطلبات السائح الصينى.

كما أشار إلى حرص وزارة السياحة والآثار خلال المشاركة في المعرض على الترويج للمتحف المصري الكبير وافتتاحه المرتقب من خلال نشر إعلان عنه عبارة عن صفحة كاملة بكتالوج المعرض والذى يتم توزيعه على كافة المشاركين بالمعرض، والإعلان عنه على المنصة الإلكترونية للمعرض، بالإضافة إلى حجز مساحة إعلانية يتم وضعها عند مدخل المعرض.

وخلال اليوم الأول للمعرض، شارك المهندس أحمد يوسف في فعالية بعنوان ِC – Talks والتي تتضمن جلسات نقاشية تجمع الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين من وكالات السفر الرائدة في الصين مع متخذي القرار بصناعة السياحة من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة الفرص والاستراتيجيات الخاصة بسوق السفر الصيني.

كما عقد عدة لقاءات مهنية منها مع مسئولي منصة Ctrip، أكبر منصة خدمات سفر صينية تعمل بعدة لغات، وممثلي عدد من شركات التسويق الكبرى بالسوق الصينى والشركات المتخصصة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتي تواكب التحول الرقمي في المجال السياحى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحى المصرى في السوق الصيني، بالإضافة إلى لقاءات مع مسئولي عدد من شركات الطيران الكبرى لمناقشة آليات التعاون المشترك لجذب مزيد من السياحة الصينية الوافدة للمقصد المصري.

كما عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي مجموعة من أهم وسائل الإعلام الصينية، حيث تحدث عن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة في السوق الصيني، لافتًا إلى خطة الترويج للمقصد المصري بالسوق الصيني من خلال مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية الصينية الشهيرة، وذلك باستخدام أنواع مختلفة من الإعلانات لتحقيق الوصول للفئات المستهدفة، كما تم استخدام أدوات مختلفة لضمان الوصول لجمهور واسع وتحقيق نتائج ملموسة منها منصة WeChat ومنصة C-Trip، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ترويجية منها الحملات المشتركة والرحلات التعريفية بالإضافة إلى المشاركة في المعارض السياحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 117م2 ويضم 15 عارض يمثلون فنادق وشركات سياحة مصرية.

ويشارك بمعرض ITB China أكثر من 700 عارض من ما يزيد عن 90 دولة وما يزيد عن 1200 سائح صيني.



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