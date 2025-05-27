نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات هامة لحماية الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في البعثة الرسمية للحج السياحي المصري الموجودة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، المنشور الصادر عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة، والمتضمن بعض التعليمات الاحترازية الهامة التي جاءت استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية بارتفاع درجات الحرارة يوم وقفة عرفات التي توافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ أثناء وقوف الحجاج على صعيد عرفات.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن التعليمات الواردة في هذا المنشور تتضمن في مقدمتها قيام الحجاج في هذا اليوم الفضيل الذي يعتبر الركن الأعظم من مناسك الحج، بأداء صلاتي الظهر والعصر داخل المخيمات، وعدم التوجه إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال ساعات الذروة، تجنبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأكدت على أن حماية الحجاج من مخاطر الحرارة المرتفعة وتوعيتهم بأساليب الوقاية من الإجهاد الحراري تأتي على رأس أولويات البعثة لهذا الموسم وهو في إطار الخطة المتكاملة وتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لتقديم موسم حج سياحي آمن وتوفير أعلى مستويات الراحة والرعاية الصحية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة بمخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتعميم على جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الواردة في المنشور المُشار إليه والتنبيه على حجاج السياحة بذلك حرصًا على سلامتهم.

وشددت على أهمية رفع درجة الوعي لدى الحجاج، بضرورة الإكثار من شرب المياه واستخدام الزمزميات المبردة بانتظام، إضافة إلى توزيع المظلات الواقية عليهم لاستخدامها أثناء التحرك داخل المشاعر، خاصة في فترات الظهيرة.

