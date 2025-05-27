نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع موسع بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء.. أبو الوفا يشيد بدعم القيادة السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء اجتماعًا موسعًا مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون هيئة سلامة الغذاء، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الهيئة، والنائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، والنائب شحاتة أبو زيد الذي أدار الحوار، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة.

أبو الوفا: إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم القيادة السياسية

أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، نتيجة للتطوير المؤسسي والتشريعي الذي قادته الهيئة بتوجيهات القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أبو الوفا إلى أن هذا التطور انعكس بشكل كبير على منظومة الرقابة على الغذاء في السوق المصري، وخصوصًا في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف أن الهيئة تسير وفق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية المحلية وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.

وذكر أن الصناعات الغذائية في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا في معايير الجودة والسلامة، ما ساهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة حصته في الأسواق العالمية.

الهيئة تطبق أعلى معايير الرقابة والتشريعات الدولية

أكد أبو الوفا أن الهيئة تعمل حاليًا وفق أعلى معايير الرقابة الدولية المعترف بها، مما جعل العديد من الدول، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، تعتبر مصر دولة موثوقة في مجال المنتجات الغذائية.

كما شدد على أهمية التعديلات المقترحة على القانون، التي من شأنها تعزيز قدرة الهيئة على ضبط السوق ومكافحة المنتجات غير المطابقة للمعايير.

تحسين الإطار التشريعي وتعزيز الرقابة

وأشاد أبو الوفا بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة سلامة الغذاء في حماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الهيئة أصبحت نموذجًا للهيئات الرقابية الحديثة بفضل التطوير المستمر والالتزام بالتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

كما أشاد بدور الدكتور طارق الهوبي في قيادة هذا التحول المؤسسي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والمجتمع المدني.

دعم القيادة السياسية لمؤسسات الدولة

في ختام كلمته، أكد أبو الوفا أن ما تحقق في هيئة سلامة الغذاء هو انعكاس حقيقي لرؤية القيادة السياسية، وأن الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات قوية ساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية المواطن.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الهيئة ستسهم في توسيع رقابتها وتعزيز استدامة النظام الغذائي الآمن في مصر.