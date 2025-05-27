نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يصدر 7 قرارات بإنشاء جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر (ب)، 7 قرارات جمهورية صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي ودعم التوسع في الجامعات الأهلية.

تفاصيل القرارات الجمهورية بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة

تضمنت القرارات الجمهورية، التي حملت الأرقام من 243 حتى 249 لسنة 2025، إنشاء جامعات أهلية جديدة في عدة محافظات، وهي كالتالي:

القرار رقم 243 لسنة 2025: نص على إنشاء جامعة أهلية تحت اسم جامعة السويس الأهلية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة السويس.

القرار رقم 244 لسنة 2025: يقضي بإنشاء جامعة أهلية تحت اسم جامعة دمنهور الأهلية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

القرار رقم 245 لسنة 2025: ينص على إنشاء جامعة أهلية مصرية باسم جامعة القاهرة الأهلية، لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

القرار رقم 246 لسنة 2025: يقضي بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة عين شمس الأهلية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة.

القرار رقم 247 لسنة 2025: نص على إنشاء جامعة أهلية تحت اسم جامعة سوهاج الأهلية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة سوهاج.

القرار رقم 248 لسنة 2025: يقضي بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة كفر الشيخ الأهلية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة كفر الشيخ.

القرار رقم 249 لسنة 2025: ينص على إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الوادي الجديد الأهلية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة الوادي الجديد.

دعم متواصل لمنظومة التعليم العالي وتوسيع قاعدة الجامعات

تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي في مصر، وزيادة أعداد الجامعات الأهلية التي تعمل وفقًا للمعايير الأكاديمية الحديثة، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.