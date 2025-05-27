اليوم السابع يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:28 مساءً - فاز الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة، من "اليوم السابع" بجائزة دبي للصحافة عن فئة الصحافة الاقتصادية، عن موضوع "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".

ليوم السابع يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها، عبر 6 مراحل.. البداية بتجربة من شبكة نصب.. واستكشاف وضع مصر والعالم العربي.. وأخيرا استعراض تجربة احترافية.

الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة يستلمان الجائزة الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة يستلمان الجائزة

علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة

الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة محمد سالمان والسيد زيادة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة محمد سالمان والسيد زيادة محمد سالمان والسيد زيادة

جائزة دبي لشعبة الصحافة الاقتصادية