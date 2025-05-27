سحر السنباطي: قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:28 مساءً -

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاجتماع الدور لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس، وجميع أعضائه وعضواته، والأمين العام للمجلس.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة المجلس، لجهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية ولمشاركتهم في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس وذلك من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.

واستعرضت "السنباطي"، جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الشهر الماضى، والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في إطار مبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم بعدد من المحافظات الحدودية.

وأكدت رئيسة المجلس، على السعي الدائم من أجل تحقيق وإنفاذ قضايا الطفل وضمان نظام حماية يضمن حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بكافة صوره وأشكاله، معربة عن آملها وتطلعاتها في استكمال المسيرة لحين إحداث فارق ونقلة نوعية في الملفات الخاصة بحماية حقوق الطفل.

وأكدت "السنباطي"، أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم 182 لسنة 2023 ، وصدور قرارًا برقم 181 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، هو تأكيد على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل ووضعها في المكانة التي تستحقها.

ومن جانبها هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أعضاء مجلس إدارة المجلس بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة على المسئوليات التي أوجبها صدور هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، قائلة "سنقوم بدورنا على أكمل وجه وذلك في إطار الدور المنوط به المجلس ومسئولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.