وزير التموين يتفقد تطوير محطة الزيوت بالمكس التابعة للقابضة للصناعات الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 05:28 مساءً - تفقد اليوم الدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محطة الزيوت بمنطقة المكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، يرافقه الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز “مستقبل مصر”، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائى المستدام.

وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية والتوسع فى المشروعات القومية بمجال الأمن الغذائي

وتبلغ السعة التخزينية الحالية للمحطة نحو 72 ألف طن، ويُجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير تستهدف مضاعفة السعة إلى 150 ألف طن، بما يواكب خطط الدولة فى التوسع الاستراتيجى لتخزين الزيوت الخام والمكررة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التطوير فى رفع السعة التخزينية بما يزيد من مدى الكفاية، ما يمثل نقلة نوعية فى تأمين احتياجات السوق المحلى من الزيوت، وتقليل الاعتماد على التخزين الخارجي.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور شريف فاروق أن مضاعفة السعة التخزينية تأتى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتطوير منظومة تداول وتخزين الزيوت بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسلامة الغذائية.

من جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام أن المشروع يُعد أحد المحاور الرئيسية فى خطة الدولة لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائى، مشيرًا إلى أن محطة المكس ستصبح بعد تطويرها من أكبر المحطات المتخصصة فى تخزين الزيوت على مستوى الجمهورية.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن المشروع يندرج ضمن الجهود التنموية لتحديث البنية التحتية الاستراتيجية بالمحافظة، وسيسهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم النشاط الاقتصادى بالمنطقة.

يُذكر أن محطة الزيوت والشحوم بالمكس تُعد من المحطات الحيوية فى منظومة تداول الزيوت بمصر، وتخدم العديد من القطاعات الصناعية والغذائية، وتسهم فى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالإمدادات الغذائية.