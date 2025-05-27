انتهاء علاقة رامي ربيعة بالأهلي.. تفاصيل أخر جلسات التجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 04:29 مساءً - أخطر رامي ربيعة مدافع الأهلي، إدارة النادي برفض العرض المالي المُقدم له مُعلناً نهاية علاقته بالقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وشهدت الساعات الماضية جلسة أخيرة بين ربيعة ومحمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، وقدم يوسف أخر عرض مالي لربيعة بتجديد عقده مقابل 25 مليون جنيه في الموسم الواحد لكن اللاعب طلب 40 مليون جنيه في الموسم الواحد لتفشل مفاوضات التجديد.

وبعدما فشلت الجلسة، أكد ربيعة أنه سيرحل إلى الخليج وتحديداً نادي العين الإماراتي الذي قدم عرضاً له عرضاً مُغرياً وصل إلى مليون و500 ألف دولار سنوياً.

وخرج ربيعة من حسابات الأهلي خلال المباريات الأخيرة بسبب الإصابة وإنشغاله بملف التجديد ، وسيتم استبعاد اللاعب من قائمة الأهلي المسافرة يوم 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.