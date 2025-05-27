جامعة القاهرة تشهد لقاء تعريفيا بالرؤية الاستراتيجية وأهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، اللقاء التعريفي لتحالف قطاع الدواجن ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك لعرض الرؤية الإستراتيجية وأهداف المبادرة، ومحاور العمل الرئيسية للتحالف، وأدوار الشركاء والمساهمات، ودور القطاع الحكومي والصناعي.

عقد الاجتماع برئاسة الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة ايمان بكر عميد كلية طب البيطري، والدكتور أيمن يحيى عميد كلية الزراعة، والدكتور عمرو سليمان المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والدكتور محمد نجيب الهلالي المدير التنفيذي لشركة جوهرز دوت كوم والمنسق الإداري للتحالف، والدكتور محمد محمود مدير عام العمليات بشركة كايرو ثري إيه، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتورة ايمان حلمي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القرمية لسلامة الغذاء.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري أن الهدف من المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، خلق منظومات ابتكار إقليمية مستدامة، تساهم في خلق فرص عمل ذات قيمة، وزيادة صادرات الشركات، وتأسيس شركات ناشئة، ودعم الاستثمار بهدف تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية، مشيرًة إلى أن التحالف يضم رواد الأعمال، ورأس مال المخاطر، والصناعة، والحكومة، والجامعة.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، إلى مؤشرات أداء المبادرة، والتي تضم مؤشرات الصادرات والواردات، وفرص العمل، وحجم الاستثمارات، وبراءات الإختراع، ومشروعات البحث والتطوير، والشركات الناشئة، والأفراد المستفيدين، مؤكدًة ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتوفير خريجين قادرين علي العمل بشكل مباشر.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو سليمان، المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، إلى تاريخ تأسيس الشركة والتي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، مضيفًا أن هدف الشركة يتمثل في إقامة شراكات مع المؤسسات البحثية والشركات الصناعية، وإدارة واستثمار وتسويق الأصول الفكرية مثل البراءات وحقوق التأليف، واستيراد وتصدير مستلزمات البحث العلمي (أجهزةومعدات)، وتمويل الابتكارات ومخرجات البحث العلمي ومشاريع التخرج، وانشاء معامل وورش بحثية لدعم المبتكرين والشركات الناشئة، وتقديم استشارات فنية وإدارية (باستثناء ما يتعلق بسوق بالأوراق المالية)، لافتًا إلى رسالة الشركة والتي تتمثل في أن تصبح نموذجًا رائدًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية في تسويق الابتكارات وتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى قيمة إقتصادية وتنموية مستدامة، وتمكين الباحثين والمبتكرين من نقل نتائج أبحاثهم إلى السوق من خلال بيئة مؤسسية داعمة تتسم بالكفاءة والاستقلالية والاستدامة.

كما أوضح الدكتور محمد نجيب الهلالي المدير التنفيذي لشركة جوهرز دوت كوم والمنسق الإداري للتحالف، أن تحالف وتنمية قطاع الدواجن يستهدف بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال لتعزيز تنافسية القطاع داخل اقليم القاهرة الكبري، مشيرًا إلى أنشطة التحالف الرئيسية والتي تتضمن التدريب وتنمية الموارد البشرية لخلق الوظائف، ومشروعات البحث والتطوير المشتركة مع الشركات، ودعم رواد الأعمال واكتشاف المبدعين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتوعية والتواصل والتسويق للاستدامة، وإتاحة التمويل وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أدوار كل من جامعة القاهرة، ووزارة الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وشركة جوهرز دوت كوم داخل التحالف، بالإضافة إلي الشركاء الدوليين المحتملين.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ترحيب الوزارة بالتحالف مع جامعة القاهرة التي تمثل الشريك الأكاديمي والمنسق الرئيسي للتحالف، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الوزارة داخل هذا التحالف، وطرق الإستفادة من شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

كما تناول الاجتماع، النقاش حول الأولويات التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة لتفعيل التحالف من خلال شركة جامعة القاهرة والتي ستتمكن من التواصل مع كافة الأطراف داخل الجامعة من الكليات والمراكز، والعمل علي رفع الوعي حول المبادرة، والإستفادة من جهود كافة الشركاء، وكيفية زيادة الانتاجية والتصدير، وكيفية حل المشكلات، وكيفية التعامل مع القوانين الحاكمة للتصدير لكل دولة، وكيفية الاستفادة من مشروعات التخرج، واستغلال الأبحاث القابلة للتنفيذ، واستعراض دور كليتى الطب البيطري والزراعة داخل التحالف وكيفية الاستفادة من امكاناتهما المختلفة وابحاثهما.