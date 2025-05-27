نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: "إيرماس" تحقق 70.5 مليون جنيه إيرادات في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 22 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، لمناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

استعرض الاجتماع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة، وجرى التصديق على القوائم المالية المعدلة، إضافة إلى تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي للشركة.

تطور ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي

حققـت "إيرماس" إيرادات إجمالية بقيمة 70.52 مليون جنيه خلال عام 2024، مقارنة بـ 52.31 مليون جنيه في 2023، بنسبة نمو تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء.

وفيما يخص العمرات، نفذت الشركة 667 عمرة جرارات بنسبة 100% من المستهدف، منها:

166 عمرة عمومية، بينها 22 جرارًا ضمن مشروع EMD PRL.

501 عمرة اسمية داخل ورش إيرماس والهيئة.

كما قامت الشركة بتجهيز ودفع 476 مكونًا رئيسيًا من أجزاء الجرارات (موتور جر، محركات، كمبريسورات، تربينات، رادياتيرات... إلخ) إلى ورش الهيئة المختلفة، إضافة إلى إصلاح 46 ونشًا خطيرًا، و4 أوناش علوية، و2 ونش شوكة لصالح هيئة السكك الحديدية.

التوسع في الأنشطة الإضافية وتعظيم التصنيع المحلي

بلغت إيرادات الأنشطة الإضافية للشركة خلال 2024 نحو 4.15 مليون جنيه، تضمنت:

إصلاح وتجديد 3 محركات عربات مرور، ورفع كفاءة ماكينة دك.

لف 89 بوبينة لجهات متعددة من بينها ورش الهيئة والمترو والمركز الطبي.

إصلاح 6 محولات كهربائية و24 وحدة تكييف، و13 طرمبة مياه.

تصنيع ملابس وأثاث لصالح جهات خارجية.

كما تم تصنيع أو صيانة عدد من المعدات، منها:

5 غسالات جديدة، وغسالة موتورات، ومعدات تحميل.

إصلاح ماكينة خرط العجل وأجهزة الرشاشات.

إنشاء خزان فصل زيوت، وتجديد سكة رقم 9، وتحديث خطوط الصرف بالشركة.

وفي مجال التصنيع المحلي، تم اعتماد إنتاج 347 صنفًا محليًا من قطع الغيار:

263 قطعة تم تصنيعها بسواعد العاملين بـ "إيرماس".

84 قطعة بالتعاون مع مصانع وشركات وطنية (قطاع عام وخاص)، مما وفر ما قيمته 7.398 مليون جنيه.

الوزير: كفاءة فنية لا تقبل التهاون

أكد الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع أن الشركة لن تسمح بخروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من كفاءته الفنية الكاملة، مشددًا على أن العمرات يجب أن تتم بأعلى مستويات الجودة لتعزيز قوة الجر وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

كما وجّه الوزير بضرورة، الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية للعاملين بمختلف التخصصات، وربط الحافز بالإنتاج الفعلي، وتعزيز النظافة داخل الورش، ودعم الأقسام الفنية بالمعدات الحديثة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل، وتطوير خدمات السكة الحديد ورفع كفاءة أصولها التشغيلية والفنية.