نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يدين اقتحام متطرفين للمسجد الأقصى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات إقدام متطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك برعاية وحماية من حكومة الاحتلال؛ محذرًا من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية النكراء التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين بأنحاء العالم؛ فضلًا عن المساس بالوضع القائم في المدينة المقدسة ومحاولة فرض واقع مصطنع بقانون القوة لا بقوة القانون.

ويؤكد وزير الأوقاف أن الشعب المصري مصطف بالكامل خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - حفظه الله – ومؤسسات الدولة المصرية تأييدًا للموقف المصري الثابت الأمين تجاه القضية الفلسطينية، إلى جانب الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري، مشددًا على أن الحل العادل يكمن في إعلان قيام الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.