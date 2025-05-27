نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يصدر قرارات بإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة لدعم التعليم العالي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، عددًا من القرارات الجمهورية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز منظومة التعليم العالي وتلبية احتياجات التنمية في مصر.

وتشمل القرارات إنشاء الجامعات الأهلية التالية:

جامعة السويس الأهلية

مقرها محافظة السويس، وتضم كليات: طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، هندسة البترول والتعدين، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية، الأعمال والعلوم السياسية، الإعلام، الفنون التطبيقية.

مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد أخرى لاحقًا.

جامعة دمنهور الأهلية

مقرها حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتضم كليات: الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الأعمال، اللغات والعلوم الإنسانية، الفنون التطبيقية.

مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد عليا أخرى.

جامعة القاهرة الأهلية

مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم 14 كلية، منها: الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الطب البيطري، العلوم، الأعمال، السياسة والاقتصاد، الإعلام، التربية للطفولة المبكرة، القانون.

جامعة عين شمس الأهلية

مقرها العاصمة الإدارية الجديدة "وادي التعلم والابتكار"، وتضم كليات: الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الأعمال، العلوم، الزراعة، اللغات والعلوم الإنسانية، الإعلام، الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، القانون.

جامعة سوهاج الأهلية

مقرها محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية.

جامعة كفر الشيخ الأهلية

مقرها محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة، اللغات والعلوم الإنسانية، الأعمال، الفنون والتصميم.

جامعة الوادي الجديد الأهلية

مقرها محافظة الوادي الجديد، وتضم كليات: الصيدلة، الطب البيطري، العلوم، الزراعة، اللغات والعلوم الإنسانية.

وأوضحت القرارات أن الجامعات الجديدة ستكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف إلى الربح، مع السماح بإنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية جديدة مستقبلًا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.