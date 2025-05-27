نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا لبحث التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في غزة والمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التأكيد على أهمية البناء على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذي تُوج بزيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير الماضي، بهدف استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أعربا عن رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يصاحبه من محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وتهيئة الأجواء أمام تنفيذ حل الدولتين، بما يشمل توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية والإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

كما تناول الاتصال الهاتفي أيضًا تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدول، وضمان أمن شعوبها، مع استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر وإسبانيا في استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.