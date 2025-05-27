نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، تجربة ميدانية لجهاز «الرادار الروبوت» المتحرك، والذي يعد أحدث التقنيات المنضمة إلى منظومة الرصد المروري في مصر، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير أدوات الرقابة على الطرق، وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

ووفقًا لمصدر أمني بوزارة الداخلية، فإن التجربة انطلقت في نطاق المنطقة المركزية، لتشمل عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، حيث ظهر الجهاز الجديد في شكل روبوت متحرك، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين بعد تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الجهاز الجديد يعتمد على نفس تقنيات الرادارات الثابتة، لكنه يتميز بكونه متحركًا، بما يتيح تغطية مناطق متعددة، وتغيير مواقع الرصد بشكل دوري، مما يعزز من كفاءة ضبط المخالفات، ويوسع من نطاق المراقبة على الطرق السريعة.

وأشار المصدر إلى أن «الرادار الروبوت» مزود بتقنيات متقدمة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات المرورية المختلفة، ويجري حاليًا تقييم أدائه وفعاليته تمهيدًا لبحث إمكانية تعميمه على نطاق أوسع داخل القاهرة الكبرى وباقي المحافظات في المستقبل.

وفي سياق متصل، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن إدخال جهاز «الرادار الروبوت» يأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث منظومة الرصد والمتابعة على الطرق، بهدف خفض معدلات الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية الخاطئة.

وأكد قريطم أن الرادارات الجديدة قادرة على رصد عدد من المخالفات، أبرزها: تجاوز السرعة القانونية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم ارتداء حزام الأمان، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات تمثل الأسباب الرئيسية للحوادث على الطرق.

وأضاف أن الرادارات الحديثة تمتلك تقنيات لرصد أكثر من 10 أنواع من المخالفات، منها: عدم الالتزام بمسافة الأمان، التخطي الخاطئ، الوقوف في أماكن غير مخصصة، والسير في الاتجاه المعاكس، إلا أن بعض هذه الوظائف لا تزال قيد التفعيل الكامل.

وأوضح قريطم أن الرادارات لا تتحقق بشكل مباشر من صلاحية التراخيص، لكنها ترسل البيانات إلى الجهات المختصة، التي تتولى فحصها عبر قاعدة بيانات المرور، وعند اكتشاف أي مخالفات إضافية، مثل انتهاء رخصة القيادة أو الترخيص، يتم تسجيلها تلقائيًا على المركبة.

كما تطرق قريطم إلى استفسار متكرر بشأن قيادة السيارة بيد واحدة، مؤكدًا أن القانون لا يعتبرها مخالفة مرورية، إلا أنه يوصى بالإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين لضمان السيطرة الكاملة على السيارة.