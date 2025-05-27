الرئيس السيسى ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفضهما لاستمرار العدوان على غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 03:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز".

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا حرصهما على استغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تكلل بزيارة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مدريد في فبراير ٢٠٢٥، وذلك لاستكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وأمن سكانها، كما تم التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وأسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في استعادة الاستقرار الإقليمي.