قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية فى العاصمة الإدارية والسويس والبحيرة وسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 03:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، عددًا من القرارات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية، وهى:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 243 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة السويس الأهلية”تكون لها الشخصية الاعتبارية لا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة السويس. وتتكون امن الكليات التالية:

1. كلية طب الأسنان

2. كلية العلاج الطبيعي

3. كلية الهندسة

4. كلية هندسة البترول والتعدين

5. كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

6. كلية العلوم

7. كلية الآداب والعلوم الإنسانية

8. كلية الأعمال والعلوم السياسية

9. كلية الإعلام

10. كلية الفنون التطبيقيةويجوز إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 244 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها حى البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة. وتتكون الجامعة من الكليات الآتية :

كلية الصيدلة -كلية الطب البيطرى -كلية التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الأعمال - كلية اللغات والعلوم الإنسانية- كلية الفنون التطبيقية.

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتتكون الجامعة من الكليات الاتية :

1. ﻿﻿﻿كلية الطب البشرى .

2. ﻿﻿﻿كلية طب الأسنان .

3. ﻿﻿﻿كلية الصيدلة .

4. ﻿﻿﻿كلية التمريض .

5. ﻿﻿﻿كلية العلاج الطبيعى .

6. ﻿﻿﻿كلية الهندسة .

7. ﻿﻿﻿كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي .

8. ﻿﻿﻿كلية الطب البيطرى .

9. ﻿﻿﻿كلية العلوم .

10. ﻿﻿﻿﻿كلية الأعمال .

11. ﻿﻿﻿﻿كلية السياسة والاقتصاد .

12. ﻿﻿﻿﻿كلية الإعلام .

13. ﻿﻿﻿﻿كلية التربية للطفولة المبكرة .

14. ﻿﻿﻿﻿كلية القانون .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 246 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادى التعلم والابتكار) - محافظة القاهرة.

تتكون الجامعة من الكليات الاتية :

١- كلية الهندسة .

1. ﻿﻿﻿كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي .

2. ﻿﻿﻿كلية الأعمال .

3. ﻿﻿﻿كلية العلوم .

4. ﻿﻿﻿كلية الزراعة .

5. ﻿﻿﻿كلية اللغات والعلوم الإنسانية .

6. ﻿﻿﻿كلية الإعلام .

7. ﻿﻿﻿كلية الطب البشرى .

8. ﻿﻿﻿كلية طب الأسنان .

9. ﻿﻿﻿﻿كلية التمريض .

10. ﻿﻿﻿﻿كلية القانون .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"تكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها محافظة سوهاج .

تكون الجامعة من الكليات الآتية :

1. ﻿﻿﻿كلية الطب البشرى .

2. ﻿﻿﻿كلية الصيدلة .

3. ﻿﻿﻿كلية الهندسة .

4. ﻿﻿﻿كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى .

5. ﻿﻿﻿كلية تكنولوجيا العلوم الصحية .

6. ﻿﻿﻿كلية الإعلام .

7. ﻿﻿﻿كلية العلوم .

8. ﻿﻿﻿كلية اللغات والعلوم الإنسانية .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها محافظة كفر الشيخ .

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :

١- كلية الطب البشرى .

1. ﻿﻿﻿كلية طب الفم والأسنان .

2. ﻿﻿﻿كلية الصيدلة .

3. ﻿﻿﻿كلية العلاج الطبيعى .

4. ﻿﻿﻿كلية التمريض .

5. ﻿﻿﻿كلية الطب البيطرى .

6. ﻿﻿﻿كلية الهندسة .

7. ﻿﻿﻿كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى .

8. ﻿﻿﻿كلية العلوم .

9. ﻿﻿﻿﻿كلية الزراعة .

10. ﻿﻿﻿﻿كلية اللغات والعلوم الإنسانية .

11. ﻿﻿﻿﻿كلية الأعمال .

12. ﻿﻿﻿﻿كلية الفنون والتصميم .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2025

بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادى الجديد الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح ، ويكون مقرها محافظة الوادى الجديد .

تتكون الجامعة من الكليات الاتية :

١- كلية الصيدلة .

1. ﻿﻿﻿كلية الطب البيطرى .

2. ﻿﻿﻿كلية العلوم .

3. ﻿﻿﻿كلية الزراعة .

4. ﻿﻿﻿كلية اللغات والعلوم الإنسانية .

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .