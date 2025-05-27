"الوطنية للصحافة" تهنئ "الأهرام" بجائزة التميز الإعلامي العربي للمرة الخامسة

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أحمد جودة - القاهرة - الشوربجي: المؤسسات القومية تزخر بقامات صحفية كبيرة وكوادر تثري المهنة

تقدّمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي بخالص التهنئة، لمؤسسة الأهرام لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي، حيث فازت مجلة "الأهرام العربى"، بجائزة الصحافة العربية للمرة الخامسة خلال السنوات السبع الأخيرة، والتى يقدمها نادى دبى للصحافة في فئة الصحافة السياسية عن موضوع كتبه الزميل محمد عيسى، تحت عنوان "الطائرات المسيرة.. شبح الخطر القادم".

تسلم الزميل محمد عيسى، الجائزة خلال حفل أقيم يوم 27 مايو الجارى، بالتزامن مع فعاليات "قمة الإعلام العربى" بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والعربية وكِبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء كبرى المؤسسات الإعلامية العربية ومدراء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والمنصات الرقمية فى الوطن العربى".

وأكد “الشوربجي” أن المؤسسات الصحفية القومية تزخر بالعديد من القامات الصحفية المتميزة التى حصدت جوائز محلية وإقليمية ودولية في مجالات متعددة، وأشار إلى إمتلاك المؤسسات بمختلف إصداراتها كوادر صحفية مميزة تثري المهنة بفنون العمل الصحفي على إختلاف أشكالها وتنوعها، وتتناول العديد من القضايا والأفكار بفكر مستنير ورؤية قائمة على الحقائق والأدلة ومن مصادرها الموثوقة والمتخصصة، كما أثنى سيادته على التطور الملموس الذي تشهده مجلة الأهرام العربي خلال السنوات الأخيرة برئاسة الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس التحرير، والذي جاء نتيجة جهود متواصلة من فريق العمل.

"الأهرام العربي" سبق أن فازت بالجائزة فئة الصحافة السياسية فى دروتها الـ22 والتى أقيم حفل توزيع جوائزها فى سبتمبر عام 2023، عن موضوع نشرته المجلة تحت عنوان "الحرب الروسية – الأوكرانية ليست أولها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين" كتبه الزميل أحمد دياب.

كما حصدت المجلة جائزة مرتين: الأولى فى الدورة الـ20، عن موضوع نشر تحت عنوان "تاريخ الأوبئة بين الدين والخرافة" كتبه الزميل عزمى عبد الوهاب، الذى تسلم الجائزة فى حفل أقيم خلال منتدى الإعلام العربى الذى أقيم فى نوفمبر 2021.

والمرة الثانية التي حصدت فيها المجلة جائزة الصحافة الثقافية، فى الدورة الـ18، كانت عن عمل بعنوان "محمود درويش في مصر.. أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفينى"، كتبه الزميل سيد محمود، الذى تسلم الجائزة خلال حفل أقيم فى مارس 2019.