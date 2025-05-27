نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتصدر التصنيفات الدولية للجامعات لعام 2025.. ريادة إقليمية وإفريقية في التعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصدر الجامعات المصرية للتصنيفات الدولية لعام 2025، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على ريادتها الإقليمية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتلك التصنيفات، وذلك بفضل التوسع غير المسبوق في إنشاء الجامعات وتطوير منظومة التعليم العالي، بما يعكس نجاح الدولة في بناء نظام تعليمي تنافسي عالميًا.

وأوضح تقرير المركز الإعلامي، عبر مجموعة من الإنفوجرافات التي نشرها على منصاته الرسمية، أن مصر جاءت في المركز الأول عربيًا وإفريقيًا في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف Times Higher Education لعام 2025، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة إلى 35 جامعة، مقارنة بـ28 جامعة عام 2024، و26 جامعة عام 2023، بعد أن كانت جامعة واحدة فقط عام 2011، ولم تُدرج أي جامعة مصرية خلال أعوام 2013 و2014 و2015.

كما أشار التقرير إلى تصدر مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025، الذي يقيم المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفقًا لمؤشرات الأداء البحثي والمخرجات الابتكارية والتأثير المجتمعي، حيث ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف إلى 52 جامعة عام 2025، مقابل 51 جامعة عام 2024، و15 جامعة فقط في 2009.

وفيما يتعلق بتصنيف QS البريطاني، احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا لعام 2025، بإجمالي 15 جامعة مصرية، مقارنة بـ6 جامعات فقط في 2020، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف QS للجامعات العربية إلى 36 جامعة عام 2025، مقارنة بـ22 جامعة فقط في 2020.

ويعتمد تصنيف QS على 8 مؤشرات رئيسية تشمل السمعة الأكاديمية، وتوظيف الخريجين، ونسبة الطلاب الدوليين.

كذلك، تصدرت مصر الدول العربية والإفريقية في تصنيف US News لعام 2025، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية المدرجة 29 جامعة، مقارنة بـ27 جامعة عام 2024، و11 جامعة فقط عام 2019.

ويعتمد هذا التصنيف على 13 مؤشرًا لتقييم الأداء البحثي والسمعة الأكاديمية عالميًا.

مصر تتصدر التصنيفات الدولية للجامعات لعام 2025

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي، ورفع كفاءة الجامعات المصرية وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.