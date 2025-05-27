نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تفتتح عددًا من المجمعات الخدمية بعد إنتهاء أعمال التطوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إفتتح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة عددًا من المجمعات الخدمية بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى تأتى إستكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

شملت الإفتتاحات فرع صن مول التوفيق بمحافظة القاهرة، وفرعى جراند ماركت بمنطقة الرمل وصن مول مصطفى كامل بمحافظة الأسكندرية، وتضمنت فعاليات الإفتتاح عرض تقديمى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، أعقبها جولة تفقدية داخل المجمعات الخدمية والتى تحظى بإقبال كبير خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويقوم الجهاز بتقديم عروض وتخفيضات موسمية فى جميع المناسبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حضر مراسم الإفتتاح اللواء حسن رأفت أحمد مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، واللواء هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الأسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة.