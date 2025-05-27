نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسى يرسل برقيات تهنئة إلى ملك الأردن ورئيسى جمهورية أذربيجان وجيانا التعاونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقيات تهنئة إلى عدد من قادة الدول بمناسبة احتفالاتهم الوطنية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والودية بين مصر وهذه الدول.

حيث أرسل الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد سيادته السيد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لنقل التهنئة بهذه المناسبة.

وفي إطار اهتمام الرئيس بتعزيز التعاون مع دول العالم، بعث سيادته أيضًا برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة يوم الجمهورية، وأوفد السيد أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة لتقديم التهنئة.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية جيانا التعاونية، بمناسبة يوم الاستقلال، في تأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين مصر وجيانا.