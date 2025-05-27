بالتعاون مع "فيليبس".. إنشاء مركز لنقل المعرفة في مجال الهندسة الطبية الحيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 01:28 مساءً -

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "فيليبس"، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، والمهندس أحمد مخلوف مدير عام شركة فيليبس شمال أفريقيا، بحضور الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وسفير هولندا بمصر "بيتر موليما".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى اعداد دراسات الجدوى الخاصة بتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر

وتابع "عبدالغفار" أن هذا التعاون يشمل مجالات رئيسية مثل: دراسة توطين صناعة مكونات الأجهزة، وتطوير صناعة الأجهزة الطبية داخل مصر، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لنقل المعرفة في مجال الهندسة الطبية الحيوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأشعة والمشرف على الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، إلى أن البروتوكول ينص على قيام الطرفين بالعمل سويا على دعم الصناعة المحلية، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في سوق التكنولوجيا الصحية، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها المستقبلية