نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: رفع كفاءة وصيانة كوبري البليدة بمركز العياط لتحسين عوامل الامان والسلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة العياط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد كوبري البليدة عقب الانتهاء من مشروع الإحلال والصيانة اللازمة لبلاطات جسم الكوبري ورفع كفاءته حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لنقل الحركة المرورية من طريق مصر/أسيوط الزراعي إلى داخل قرية البليدة، مما يسهم في تيسير حركة المرور.

وخلال المعاينة وجه محافظ الجيزة بضرورة التأكيد على إجراء الاختبارات الهندسية اللازمة للتأكد من تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، بما يحقق أقصى درجات السلامة والأمان.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية، أحد الشوارع الحيوية بمدينة العياط، والذي يسهم في تسهيل حركة المرور وربط منطقة المزلقان بغرب وشرق المدينة وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما ينعكس إيجابًا على حركة المرور وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز ومدينة العياط وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان الاستفادة القصوى للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وياسين سيد، رئيس مركز ومدينة العياط، وحازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، إضافة إلى مسؤولي الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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