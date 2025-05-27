نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصحيح الشهادة الإعدادية بعد عيد الأضحى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة - مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الاستعدادات المكثفة داخل المديريات التعليمية لانطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وذلك في إطار الترتيبات الجارية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 - 2025.

وقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سرعة الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات لطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال أيام محدودة، تسبق بدء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تفريغ مقار اللجان والمصححين استعدادًا للاستحقاق الأهم في المرحلة الثانوية.

وجاء في خطاب رسمي صادر عن رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالوزارة، أن لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية ستبدأ أعمالها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التنسيق بين المديريات التعليمية وتوجيه خطابات رسمية إلى المعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة للحضور إلى مقار عملهم يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وهو ما يسبق انطلاق ماراثون الثانوية العامة بيومين، حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 17 يونيو.

وتضمنت التعليمات أن يبدأ المعلمون أعمال التصحيح الخاصة بالشهادة الإعدادية عقب العيد مباشرة على أن يلتزموا بتقديم تقارير التقدير النهائية لباقي أيام الأسبوع، حتى لا يتعارض ذلك مع انتظامهم في أعمال الثانوية العامة، وبخاصة أولئك الذين تم انتدابهم كمراقبين أو مقدري درجات.

وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى ضمان الانتهاء من نتائج الشهادة الإعدادية في وقت مناسب، يتيح لأولياء الأمور والطلاب ترتيب أولوياتهم بشأن التقديم في المرحلة الثانوية، خاصة في ظل تطبيق نظام تنسيق إلكتروني جديد يعتمد على سرعة إعلان النتائج.

وشدد الخطاب على ضرورة إرسال كشوفات التصحيح النهائية إلى الإدارات التعليمية خلال نفس الأسبوع، كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بمواعيد التكليفات المعلنة دون تأخير أو تعطيل للعمل، لكون ذلك من شأنه التأثير على انتظام امتحانات الثانوية العامة التي تتطلب دقة في التنظيم وحسن توزيع الكوادر المشاركة.

وقد أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في متابعة تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، وستقوم بإرسال لجان متابعة ميدانية للتأكد من تنفيذها بدقة في جميع المديريات التعليمية.