نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025 وتأكيد على استقرار الشبكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء قد بلغ 35 ألف ميجا وات في وقت الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

ورغم هذه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، أكد أن الوزارة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولم تتعرض الشبكة لأية انقطاعات كهربائية خلال الموجة الحارة.

وأضاف عبد الغني أن الوزارة، بقيادة الدكتور محمود عصمت، تعمل على مدار الساعة لضمان تلبية احتياجات جميع القطاعات، سواء كانت المنزلية أو الصناعية أو التجارية.

وأوضح أن الحديث عن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025 ليس واردًا، قائلًا: "لن يكون هناك تخفيف أحمال في صيف 2025".

وأشار عبد الغني أيضًا إلى أن الوزارة تلقت شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121، وأنها تعمل على التدخل السريع لحل أي مشكلة قد يواجهها المواطنون، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم خدمة عالية الجودة لجميع المشتركين.