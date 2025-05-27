نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بعد موجة الحرارة الشديدة التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة.

توقعات درجات الحرارة

السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة بين 23 و26 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى: تتراوح درجات الحرارة بين 31 و33 درجة مئوية.

جنوب البلاد: تتراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة مئوية.

الطقس: يشهد الطقس اليوم أجواء ربيعية مائلة للحرارة في النهار، حيث تكون الحرارة مرتفعة في أغلب الأنحاء، بينما تنخفض درجة الحرارة ليلًا وتصبح معتدلة في معظم المناطق.

فرص الأمطار:

من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تسود أجواء جافة في باقي الأنحاء.

نشاط الرياح:

ستشهد البلاد نشاطًا ملحوظًا في الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة مثل جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

حالة الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

البحر الأحمر وخليج السويس: سرعة الرياح من 40 إلى 70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن الرئيسية

القاهرة: العظمى 31°C، الصغرى 19°C.

الإسكندرية: العظمى 26°C، الصغرى 18°C.

مطروح: العظمى 24°C، الصغرى 18°C.

سوهاج: العظمى 34°C، الصغرى 21°C.

قنا: العظمى 38°C، الصغرى 23°C.

أسوان: العظمى 39°C، الصغرى 24°C.