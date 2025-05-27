نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الطب الشرعي يحسم الجدل بشأن واقعة وفاة أحمد الدجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يُحسم الطب الشرعي في مصر الجدل القائم بشأن واقعة وفاة أحمد الدجوي، وذلك بعد أن أكدت التحقيقات الأولية في مدينة 6 أكتوبر أن الجثمان قد تم تشريحه بالفعل في صباح يوم الاثنين الماضي.

تفاصيل القضية

وتسارعت جهات التحقيق في استكمال تقارير التحقيقات الخاصة بالواقعة، حيث تم استعجال التقارير الفنية المتعلقة بـ:

تقارير الصفة التشريحية للمتوفى.

رفع البصمات من مسرح الجريمة.

تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

حسب ما أُعلن، سيتمكن تقرير الطب الشرعي من تحديد كيفية وفاة أحمد الدجوي بناءً على الفحص التفصيلي للجثة وتحليل العينات التي تم سحبها، بالإضافة إلى معاينة مسرح الجريمة.

الحسم في تقرير الطب الشرعي

وفور الانتهاء من تشريح الجثمان، تبين أن أحمد الدجوي قد أصيب بطلق ناري واحد اخترق وجهه.

كما جرى فحص مسرح الجريمة ليتبين إن كان هناك بعثرة للمتعلقات أو ما إذا ترك المتوفى رسالة قبل وفاته، وهي أحد الجوانب الشائعة في حالات الانتحار.

كما أكد التقرير على تطابق المقذوف الذي أصيب به مع الفارغ الذي عثر عليه في المكان، وكذلك تطابقه مع فتحتي الدخول والخروج جراء الإصابة.

أحد الأسئلة التي سيسعى الطب الشرعي للإجابة عنها سيكون هل استخدم أحمد الدجوي يده اليمنى أو اليسرى في إطلاق النار.

تطورات جديدة

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات أن أحمد الدجوي كان أحد أطراف قضية ميراث مع عائلته، حيث تم اتهامه بسرقة مبالغ ضخمة قُدرت بـ 50 مليون جنيه مصري، 3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كجم من المشغولات الذهبية.

الحادث وأسبابه

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أن أحمد الدجوي قام بإطلاق النار على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة له، وذلك داخل فيلته في أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، وأضاف البيان أن المتوفى كان يُعالج من أمراض نفسية وسافر للعلاج في الخارج ثم عاد يوم السبت.

التقرير النهائي من الطب الشرعي سيكون له الدور الحاسم في تحديد الملابسات الدقيقة وراء الحادث، سواء كان انتحارًا أو حادثًا جنائيًا.