نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: افتتاح معرض دائم لـ "ديارنا" بالقاهرة قبل نهاية 2025 والوزارة تعمل على الاقتصاد الرعائي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن افتتاح معرض دائم للأسر المنتجة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك استجابة لطلبات العارضين والأسر المنتجة. وأكدت أن المعرض سيحمل اسم "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع لاحقًا بإقامة معارض دائمة في المحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق السياحية، ومدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وحضور النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.

الاقتصاد الرعائي في صميم أولويات الوزارة

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاقتصاد الرعائي، لما له من أهمية بالغة في مجالات الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، وذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن عدد الحضانات المسجلة حاليًا بلغ 16 ألفًا و560 حضانة، تغطي فقط 8% من احتياجات الدولة، ويستفيد منها أكثر من 621 ألف طفل.

تمكين اقتصادي عبر منظومة مالية استراتيجية

وتطرقت وزيرة التضامن إلى الجهود المبذولة لتعزيز التمكين الاقتصادي، من خلال بناء منظومة مالية استراتيجية بالشراكة مع الوزارات والبنوك، تشمل برامج للإقراض الميسر، والتأمين متناهي الصغر، والتأمينات الاجتماعية، والادخار الرقمي، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات بشكل متكامل.

الصندوق التنموي يدعم الصناعات الريفية والزراعية

كما استعرضت الوزيرة دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، باعتباره ذراعًا تنمويًا يستهدف تمكين الأسر الريفية، لا سيما من صغار الفلاحين، عبر دعم سلاسل الإنتاج والإمداد الزراعي، والاستثمار في العنصر البشري، والمشاركة في مبادرة "ازرع" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إعادة هيكلة لأصول الوزارة لتعزيز الاستفادة

واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة مفهوم التمكين الاقتصادي، ودراسة أصولها في الديوان العام وجميع المحافظات لتعظيم الاستفادة منها.

حضور تنفيذي وبرلماني رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضور الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق، مساعد الوزيرة، واللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وعدد من قيادات الوزارة، في مقدمتهم الأستاذ هشام محمد، والأستاذ رامي عباس، والأستاذة إنجي اليماني.