نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلاد هلال ذو الحجة وغدًا أول أيامه فلكيًا.. ومواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك أن هلال شهر ذو الحجة قد وُلِد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 (29 من ذي القعدة 1446هـ).

وبناءً على الحسابات، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس اليوم، ويستمر الهلال في الظهور في بقية محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 40 و49 دقيقة.

موعد غرة ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى

وفقًا للتقويم الفلكي، فإن غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، بينما ستوافق وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، في حين سيكون عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

تقويم هجري: الشهر القمري يعتمد على دورة القمر حول الأرض

نظام التقويم الهجري يعتمد على الدورة الشهرية للقمر، وهي المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض. ويشمل الشهر الهجري الأشهر التالية:

1 المحرم

2 صفر

3 ربيع الأول

4 ربيع الآخر

5 جمادى الأول

6 جمادى الآخر

7 رجب

8 شعبان

9 رمضان

10 شوال

11 ذو القعدة

12 ذو الحجة