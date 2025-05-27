نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية: توجيهات مستمرة لتوفير الراحة والتيسير على الحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب سير عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل رعاية وخدمات للحجاج.

رئيس البعثة يصل إلى مكة ويتفقد الخدمات المقدمة للحجاج

وصل الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلى مكة المكرمة، حيث بدأ فور وصوله في تفقد أوضاع الحجاج والخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن بتذليل أي صعوبات قد تواجههم خلال تأدية المناسك.

لقاءات مباشرة مع الحجاج للاطلاع على آرائهم واحتياجاتهم

وخلال جولته، التقى عبد الموجود بعدد من الحجاج للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات، التي تشمل الإقامة الفندقية، والرعاية الطبية، وتوفير الوعاظ والواعظات للإرشاد الديني، فضلًا عن تواجد المشرفين الدائم لتقديم الدعم وتلبية أي احتياجات.

خدمات متكاملة منذ لحظة الوصول

وأبدى حجاج الجمعيات الأهلية رضاهم عن مستوى التنظيم، حيث توفر الفنادق في المملكة العربية السعودية جميع الخدمات اللازمة منذ لحظة الوصول، وسط أجواء روحانية يسودها الفرح والسكينة، بما يعكس حرص الجميع على إنجاح موسم الحج وتيسيره على ضيوف الرحمن.

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