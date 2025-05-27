نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. اختتام امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 بصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025 لجميع صفوف النقل في المراحل التعليمية المختلفة، وسط حالة من الارتياح بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

سير الامتحانات بشكل منضبط

أدى الطلاب في مختلف المحافظات الامتحانات داخل اللجان المدرسية وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية وتعليمية مشددة، وقد سارت الامتحانات بهدوء دون حدوث أي مشكلات كبيرة تعطل العملية الامتحانية.

انطباعات الطلاب والمعلمين

شهدت الامتحانات تباينًا في آراء الطلاب، إذ اعتبرها البعض سهلة وفي متناول اليد، في حين رأى آخرون أن بعض المواد حملت جزئيات صعبة تهدف إلى قياس الفهم والتمييز بين مستويات الطلاب المختلفة. وأكد المعلمون أن هذا الأمر طبيعي ومطلوب لضمان تقييم عادل وشامل.

الاستعدادات والتنظيم

أكد عدد من مسؤولي الإدارات التعليمية أن اللجان شهدت حالة من الانضباط نتيجة التزام الجميع بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق القواعد المنظمة للاختبارات. وقد تحرص الوزارة على توفير جو امتحاني آمن ومنظم يضمن للطلاب أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.