نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد الموجة الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، عقب موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، حيث وصلت ذروتها يوم الإثنين.

أشارت الهيئة إلى أن اليوم سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 7 إلى 9 درجات في بعض المناطق، ما سيسهم في حدوث تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام السابقة.

طقس اليوم: ربيعى مائل للحرارة إلى حار في النهار، معتدل ليلًا

حسب خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة، سيسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب المناطق، بما في ذلك شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيظل الطقس شديد الحرارة.

في المساء، يُتوقع أن يصبح الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح وفرص الأمطار

من المتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

القاهرة:

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 19 درجة

الإسكندرية:

العظمى: 26 درجة

الصغرى: 18 درجة

مطروح:

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 18 درجة

سوهاج:

العظمى: 34 درجة

الصغرى: 21 درجة

قنا:

العظمى: 38 درجة

الصغرى: 23 درجة

أسوان:

العظمى: 39 درجة

الصغرى: 24 درجة

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