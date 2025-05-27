نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح المجازر مجانا للمواطنين.. محافظة الجيزة تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد محافظة الجيزة، لإستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2025، من خلال إصدار عدة قرارات وإجراءات استعدادًا لعيد الأضحى، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المواطنين وضمان سير العيد بسلاسة ودون أي عوائق.

فتح المجازر مجانا للمواطنين

حيث تقوم محافظة الجيزة، بفتح مجازر المحافظة بالمجان أمام جميع المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ذبح أضاحيهم داخل المجازر المخصصة، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة ونظافة الشوارع. وأكد المحافظ على ضرورة اصطحاب صاحب الذبيحة للجزار الخاص به لإتمام عملية الذبح.

كما حظرت محافظة من ذبح الأضاحي في الطرق العامة منعا باتا، سواء من قبل الأفراد أو الجمعيات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف، بالإضافة إلى تغريمه قيمة تكاليف أعمال النظافة وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

حظر إقامة شوادرعرض وبيع الأغنام والماشية في الشوارع

وفي سياق تنظيم الأسواق خلال العيد، حظرت المحافظة من إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية في الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامة مثل هذه الشوادر، يجب أن تكون داخل أراضٍ فضاء مسورة وبعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة، بينما سيتم تغريم المخالفين قيمة رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى أصله لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

بينما ستفوم إدارتي شؤون البيئة والإشغالات في الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى الإدارة الصحية، بتحرير محاضر فورية ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح في الشوارع والإزالة الفورية لأي شوادر غير مرخصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري.

حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح

كما سيتم حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي والهدي دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة بمديرية الطب البيطري، وقد تم تحديد رسوم إصدار التصريح بمبلغ ألف جنيه، كما سيتم فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على المخالفين، مع التحفظ على وسيلة النقل في أقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية المختصة.

وكذلك تطبيق جميع الإجراءات القانونية على أي مخالفة تتعلق بنقل الجلود دون تصريح من مديرية الطب البيطري، وكذلك تشكيل لجان متابعة ميدانية في جميع الأحياء والمراكز والمدن لرصد وضبط أي مخالفات بشكل فوري، بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان فرعية لمتابعة أعمال الجمعيات الأهلية في تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من التزام العاملين ووسائل النقل بالاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة.

وفي الختام، تهيب محافظة الجيزة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بكافة القرارات المنظمة للعيد، وذلك بهدف مساعدة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب المسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية.