نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشارك في اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب: "تكافل وكرامة" ساهم في تمكين أكثر من مليون أسرة اقتصاديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مشاركة رفيعة المستوى بلجنة المشروعات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب أعضاء اللجنة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن وممثلي الجهات المعنية، من بينهم الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة، وغيرهم من القيادات التنفيذية.

إشادة بدور اللجنة وأفكارها الداعمة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع اللجنة البرلمانية، مشيدة بما تقدمه من أفكار ومقترحات تُسهم في دعم سياسات الوزارة، خاصة ما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

"تكافل وكرامة": منظومة مرنة لحماية اجتماعية شاملة

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك منظومة حماية اجتماعية مرنة، أبرزها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر على إطلاقه عشر سنوات، وأصبح أكثر ديناميكية، مشيرة إلى أنه لا يُعد مجرد معاش، بل هو أداة لتمكين اقتصادي اجتماعي وفق محاور "الحماية، الرعاية، التمكين".

أرقام ومؤشرات: الملايين استفادوا وتخطوا الفقر بمشروعات صغيرة

وأعلنت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من البرنامج بلغ 4.7 مليون أسرة، بينما وصل إجمالي من استفادوا منذ انطلاقه إلى 7.7 مليون أسرة. وأشارت إلى خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج، من بينها مليون و100 ألف أسرة نجحت في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والدواجن.

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