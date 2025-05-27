الداخلية تكشف ملابسات منشور على الفيس بوك لشكاوى من تغيب فتاتين بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:34 صباحاً - تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من تغيب فتاتين بالشرقية، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (والدا الفتاتين) بغياب نجلتيهما (طالبتان سن 18) عن مسكنهما عقب خروجهما ، لقيام أهليتهما بتعنيفهما لإهمالهما فى دراستهما.

بإجراء التحريات تم تحديد مكان تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أهليتهما لهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمهما لأهليتهما عقب أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما .