وزارة الزراعة تعلن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ومن جهته، أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فرض الحالة القصوى بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلقة، ومديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي بالمحافظات، لاستقبال عيد الاضحى، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين والمتعاملين خلال أجازة العيد.

وشملت خطة استعدادات وزارة الزراعة لعيد الأضحى هذا العام توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز) بأسعار مخفضة من خلال المزارع المنتشرة بمحافظات الجمهورية والتابعة لـ 7 جهات أساسية: قطاعي الإنتاج واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بحيث يمكن الحجز للراغبين من خلال الإدارات التابعة لتلك الجهات والاستلام من مزارعها.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 11:34 صباحاً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجهود التيسير على المواطنين والمساهمة في خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهلهم في جميع المحافظات، مع استمرار تقديم الخدمات لمتلقي الخدمة خلال فترة الإجازة دون تأثر.

وأكد الوزير أنه تم ضخ كميات كبيرة من الاضاحي الحية واللحوم البلدية في مختلف المحافظات بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بالمنافذ التابعة للوزارة ومزارع القطاعات الإنتاجية المختلفة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الأسعار، بالإضافة أيضاً إلى توفير كافة منتجات السلع الغذائية من الألبان واللحوم والدواجن ومنتجاتها، وبيض المائدة، ومنتجات التصنيع الغذائي، والخضروات والفاكهة، والبقوليات بجميع منافذ الوزارة بكميات كبيرة.

وأوضح "فاروق" أنه تم خلال الفترة الأخيرة استيراد 149,380 طنًا من اللحوم المجمدة لطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة، و158,035 رأسًا من العجول الحية، إضافة إلى 46,613 رأسًا من الجمال، و16,579 رأسًا من الأغنام، وذلك بغرض الذبح الفوري والطرح للمواطنين في الأسواق والمنافذ بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة فترة عيد الأضحى وزيادة الإقبال على اللحوم.

وأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق أيضاً مع عدد من الشركات والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التوزيع خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، خاصة في عواصم المحافظات والمناطق الريفية، بما يضمن توافر اللحوم بشكل متوازن على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى التنسيق الدائم والمستمر بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية للمواطنين خلال موسم الأضاحي، وضمان عدم وجود أي نقص في المعروض، سواء من اللحوم الحية أو المذبوحة.

ووجه فاروق قطاع تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتشديد وتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والشوارع ومعارض بيع الأضاحي، فضلاً عن أسواق اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية اختيار الأضاحي السليمة والتأكد من جودة اللحوم، إضافة إلى التوعية بأهمية الذبح بالمجازر والتي يتم إتاحتها للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد، للحفاظ على البيئة وضمان جودة المذبوحات، لافتاً إلى متابعة المجازر وأعمالها، ودعمها بالأطباء البيطريين للكشف على سلامة الذبائح قبل أعمال الذبح، حفاظاً على صحة المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة وجهاز حماية الأراضي بالمتابعة المستمرة والمرور الدائم على الحقول لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالة أي تعديات في المهد، فضلاً عن متابعة حالة المحاصيل، ومواصلة تقديم الدعم الفني للمزارعين، والتدخل السريع لعلاج أي مشكلات قد تواجههم، كما شدد "فاروق" على تفعيل عمل غرف العمليات والمتابعة المركزية وربطها مع غرف العمليات بالمحافظات، وتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين والمربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لعلاج أية مشكلات.

كما وجه "فاروق" أيضاً باستمرار عمل المعامل المركزية (متبقيات المبيدات والمبيدات، والصحة الحيوانية)، فضلاً عن الحجر الزراعي ومفتشيه بالموانئ والمنافذ والمطارات، ومشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، لدعم الصادرات الزراعية المصرية، وعدم تأثر خدمات التحليل والفحص خلال أيام الإجازة، ذلك فضلا عن استمرار العمل بمحطات الغربلة وإنتاج التقاوي لإعداد تقاوي الموسم الزراعي الجديد.