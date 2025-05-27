وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة طاقة السعودية في مصر

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة طاقة السعودية في مصر بمنطقة القطامية والذي يعد مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطة الشركة في مصر والمنطقة، ونقطة انطلاق لعملياتها في القارة الأفريقية استثمارا لما تمتلكه مصر من فرص واعدة وميزات لوجيستية وبنية تحتية متطورة الي جانب موقعها الجغرافي المتميز .

وتعد طاقة السعودية من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات لمواقع الإنتاج البترولي وصناعة الطاقة بصفة عامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والاستدامة .

حضر الافتتاح المهندس تامر إدريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج و الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والمهندس خالد نوح رئيس شركة طاقة والمهندس امير نسيم نائب رئيس الشركة للعمليات و المهندس حسام ابوسيف نائب رئيس الشركة بمنطقتي افريقيا والعراق والمهندس معتز سراج مدير الشركة في مصر ، الي جانب عدد من رؤساء شركات الإنتاج و الشركات العالمية العاملة في مصر .

وأعرب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في بداية كلمته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التعاون والازدهار الذي تشهده هذه العلاقات يعكس عمق الروابط بين البلدين على جميع المستويات. وأشاد الوزير بالشراكة البناءة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، مثمناً دور سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، في تعميق التعاون المشترك في مجال الطاقة بين مصر والمملكة مؤكداً أن كلمته خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) عكست قوة ومتانة العلاقات .

ورحب الوزير بتواجد مجموعة طاقة في قطاع الطاقة المصري مشيرا إلى أن انشاء مركز العمليات يعكس التزامها الجاد تجاه العمل والاستثمار في مصر .

وأضاف بدوي أننا نسعى لإطلاق إمكانات قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، وتتيح لنا المحاور الستة الأساسية لعمل الوزارة فرصا كبيرة للتعاون مع مجموعة طاقة، سواء في مجال زيادة الإنتاج من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة، أو دعم قطاع التعدين بالتقنيات الحديثة، و كذلك مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتحسين منظومتي السلامة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي مع المملكة العربية السعودية.