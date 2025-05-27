نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2025.. خطوات الحصول على النماذج الاسترشادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير النماذج الاسترشادية لجميع المواد الدراسية عبر منصتها الرسمية، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

وتهدف هذه النماذج إلى تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة المتوقعة وشكل الامتحانات وفق النظام الجديد، بما يعزز قدرتهم على الفهم والتحليل، ويقلل من حدة التوتر قبل دخول اللجان.

وتُعد النماذج وسيلة فعّالة للتمرن العملي على نمط الأسئلة الرسمي، مما يسهم في تنمية مهارات التفكير والاستيعاب، وتحسين أسلوب الإجابة.

رابط مباشر للنماذج

وفرت الوزارة النماذج بصيغة PDF مجانًا، لتكون سهلة التحميل والطباعة، ويمكن للطلاب الوصول إليها من خلال الرابط المباشر التالي:

[https://moe.gov.eg/ar/models2025/]

وتغطي النماذج جميع المواد الدراسية الأساسية، مع مراعاة التحديثات الأخيرة في المناهج، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة شاملة بطريقة منظمة.

وشددت الوزارة على أهمية استخدام هذه النماذج كأداة تدريبية مكملة للدراسة اليومية، لا بديلًا عنها، داعية الطلاب إلى تنظيم أوقاتهم بشكل فعّال، وممارسة الحل المنتظم لضمان إتقان المهارات المطلوبة في الامتحانات.

كما أوصت الوزارة بمتابعة الصفحات الرسمية التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُنشر آخر التحديثات والتعليمات المتعلقة بالامتحانات والنماذج الجديدة فور صدورها.