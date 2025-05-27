نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن إدانتها الشديدة ورفضها التام، لما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وتحذر من استمرار الممارسات التصعيدية والاستفزازات.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدد كبير من المستوطنين المتطرفين، للمسجد الأقصى المبارك في استمرار للممارسات التصعيدية الإسرائيلية.

وتعيد جمهورية مصر العربية، التحذير من تداعيات تلك التصرفات الاستفزازية التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، محذرة من المغبة الشديدة لتلك التصرفات المتهورة وعواقبها على أمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد جمهورية مصر العربية، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في اقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

