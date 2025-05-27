نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 وتحذر من نشاط الرياح والأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على معظم الأنحاء.

رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض المناطق

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح اليوم على أغلب المناطق، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، تشمل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة، الصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 درجة، الصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج: العظمى 34 درجة، الصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 38 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة، الصغرى 24 درجة.

الأرصاد تنصح المواطنين بتوخي الحذر

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، كما أوصت بتجنب الأنشطة في الأماكن المكشوفة المعرضة للرياح المثيرة للأتربة، والقيادة بحذر على الطرق الزراعية والصحراوية بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية المحتمل نتيجة الأتربة.