نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT بطول 35 كم لخدمة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة النقل تعلن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

بدأت وزارة النقل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، والتي تمتد لمسافة 35 كيلومترًا من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وذلك دون جمهور في هذه المرحلة التجريبية، تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خدمات النقل الجماعي وتقليل الازدحام المروري على الطريق الدائري، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي في مصر.

14 محطة رئيسية لخدمة مشروع BRT

تشمل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT عددًا من المحطات التي تم تجهيزها بشكل حديث لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، وجاءت تفاصيل المحطات كالتالي:

محطة إسكندرية الزراعي: محطة سطحية يصل إليها الركاب عبر نفق مشاة، وتخدم القادمين من طريق مصر-إسكندرية الزراعي، ومدينة بنها، وطوخ، وقليوب، وتوابعهم، بالإضافة إلى القادمين من مدينة شبرا الخيمة والمناطق المجاورة لها.

محطة العقيد أحمد عبد الرحيم (الشرقاوية): محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما.

محطة شبرا بنها: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم المتجهين إلى طريق شبرا-بنها الحر ومحور الفريق العصار.

محطة بهتيم: محطة سطحية يصل إليها الركاب عبر كوبري مشاة، وتخدم منطقة بهتيم، وغرب شبرا الخيمة، وشارع نادي اسكو، وتوابعهم من القرى والعزب.

محطة مسطرد: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة مسطرد، وترعة الإسماعيلية، وطريق الإسماعيلية الزراعي، وطريق بلبيس، والمناطق المتجهة إلى الأميرية والمطرية.

محطة الخصوص: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

محطة المرج: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة المرج الجديدة، ومحور المرج-الخانكة، وتتصل بخط المترو الأول في محطة المرج.

محطة القلج: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب والمناطق المجاورة.

محطة مؤسسة الزكاة: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس والمناطق المحيطة بها.

محطة الفريق إبراهيم عرابي: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم شارع الـ100 ومنطقة الحرفيين والمناطق المجاورة.

محطة السلام: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم منطقة السلام، موقف السلام، مدينة النهضة، واستاد السلام.

محطة عدلي منصور: محطة غير نمطية، تخدم منطقة عدلي منصور والقادمين من جسر السويس، والهايكستب، والعبور، وطريق الإسماعيلية. كما تتصل بمحطة عدلي منصور للمترو، والسكة الحديد، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

محطة طريق السويس: محطة سطحية مزودة بنفق مشاة، تخدم طريق القاهرة-السويس، والقادمين من مدينة نصر والماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية.

محطة أكاديمية الشرطة: محطة سطحية مزودة بكوبري مشاة، تخدم منطقة الزهراء بمدينة نصر، والتجمع الأول، وأكاديمية الشرطة.

مشروع BRT خطوة نحو نقل مستدام وذكي في مصر

يعد مشروع الأتوبيس الترددي BRT جزءًا من خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وآمنة وسريعة للمواطنين.

كما يسهم المشروع في تقليل التكدس المروري على الطرق الحيوية وربط المناطق المختلفة بطريقة أكثر كفاءة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الأتوبيس الترددي رسميًا قريبًا أمام الجمهور، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي واختبارات السلامة والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.