نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 يونيو المقبل، وسط استعدادات شاملة لضمان انتظام سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة.

وأكدت المديرية حرصها على توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية والإدارية، بما في ذلك تطبيق التعليمات الصادرة بشأن التصدي لمحاولات الغش الإلكتروني أو التقليدي، والتشديد على الانضباط داخل اللجان، مع تهيئة المدارس ومقرات الامتحانات لتكون ملائمة ومجهزة بكامل الخدمات.

السبت 31 مايو: تنطلق الامتحانات بأداء الطلاب لامتحاني اللغة العربية والخط في الفترة الأولى، يليها امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية.

الأحد 1 يونيو: يؤدي الطلاب امتحاني الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، ثم الهندسة في الفترة الثانية.

الاثنين 2 يونيو: يمتحن الطلاب في اللغة الأجنبية، تليها مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 3 يونيو: تشمل الامتحانات مادتي العلوم في الفترة الأولى، والتربية الفنية في الفترة الثانية.

الأربعاء 4 يونيو: يختتم الطلاب الامتحانات بأداء مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية، علمًا بأن امتحان التربية الرياضية يقتصر على طلاب مدرسة السعيدية الإعدادية فقط.

وأوضحت مديرية التعليم أن مدة كل امتحان تمتد إلى ساعتين، مع وجود فواصل زمنية كافية بين الفترتين، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للطلاب للراحة، وتنظيم حركة دخولهم وخروجهم من اللجان بما يضمن سلاسة الإجراءات وعدم التكدس.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن، وسط متابعة ميدانية مستمرة من قيادات المديرية والإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.