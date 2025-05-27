نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع الكهرباء عن مستشفى أم المصريين ونقل بعض الحالات لأماكن آخرى آمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مستشفى أم المصريين العام التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، نتيجة عطل في كبل الكهرباء الرئيسي المغذي للمستشفى.

وأكد أحد المصادر، أن فرق الطوارئ قامت على الفور بتشغيل المولدات الاحتياطية، لضمان استمرار الخدمات الطبية دون توقف، كما تم نقل 6 حالات من قسمي الرعاية المركزة والحضّانات إلى وحدات آخرى مستقرة داخل المستشفى، دون تسجيل أي مضاعفات صحية أو مشاكل خلال نقل الحالات.

وأضاف المصدر، أن الفرق الهندسية المختصة بالمستشفى قامت التعامل مع العطل الكهربائي منذ اللحظة الأولى، والتواصل والتنسيق مع شركة الكهرباء للعمل على إصلاح المحول الخارجي وإعادة التيار الكهربائي بالكامل في أسرع وقت ممكن.