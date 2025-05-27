نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطنو الدقي يكرمون رئيس الحي لجهوده المتميزة في حل الشكاوى والتواصل الدائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم أهالي حي الدقي بمحافظة الجيزة، في لفتة تقدير وشكر، احتفالية خاصة لتكريم المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، وذلك تقديرا لجهوده المتميزة وتفانيه في التواصل الدائم مع سكان الحي وحل مشكلاتهم اليومية بسرعة وفعالية.

وتأتي هذه المبادرة من المواطنين أنفسهم لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به المهندس محمد رزق، في تحسين جودة الحياة داخل الحي، من خلال استجابته السريعة للشكاوى والعمل على إيجاد حلول عملية في وقت قياسي.

وأكدت مي فريد، أدمن صفحة سكان الدقي، على فعالية تواصلها المستمر مع رئيس الحي بشأن الشكاوى التي تواجه الأهالي وتؤرق حياتهم اليومية.

وأشارت فريد، إلى أنها تجد من المهندس رزق "آذانا صاغية وتنفيذا فوريا"، مما يعكس إلتزامه الفعلي تجاه المواطنين وحرصه الدائم على إزالة أي معوقات تؤثر على راحتهم.

وأكد رئيس حي الدقي خلال كلمته، عن شكره وتقديره للمواطنين بهذا التكريم الذي أثلج صدره ورفع معنوياته، وأعطاه دفعة نحو بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق رضا المواطنين.

ويعكس هذا التكريم ويعبر عن مدى رضا المواطنين، من الأداء المتميز لرئيس حي الدقي، والذي يمثل نموذجا فريدا للتواصل الفعال بين المسؤولين والمواطنين، ويؤكد على أهمية الاستجابة السريعة لمطالب واحتياجات السكان لتحقيق بيئة حضرية أفضل.

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