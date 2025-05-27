نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزناتي" للقيد و"يونس" أمين صندوق.. ننشر تشكيل مجلس نقابة الصحفيين الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، عن انتهاء المجلس من تشكيل اللجان وهيئة المكتب، في اجتماعه الذي انعقد أمس الإثنين 26 مايو 2025.

وانتهى المجلس إلى اختيار حسين الزناتي رئيسًا للجنة القيد، وعضوية: محمد يحيى يوسف وهشام يونس.

واتفق المجلس على الإبقاء على جمال عبدالرحيم سكرتيرًا عامًا للنقابة، واختيار هشام يونس أمينًا للصندوق، ومحمد السيد الشاذلي لرئاسة لجنة الشؤون العربية والخارجية ولجنة الحج والعمرة.

واتفق المجلس على اختيار إيمان عوف للجنة المرأة ولجنة الحريات، بالإضافة إلى اختيار محمود كامل للجنة الثقافية ولجنة المتابعة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على رئاسة محمد سعد عبدالحفيظ للجنة التدريب، ومحمد يحيى يوسف للجنة النشاط، واختيار أيمن عبدالمجيد للجنتي التشريعات والمعاشات.

واتفق المجلس على الإبقاء على محمد الجارحي رئيسًا للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، واختيار عبدالرؤوف خليفة لرئاسة لجنة التسويات، واختيار إيمان عوف وأيمن عبدالمجيد لعضوية لجنة القيد الاستئنافي.

وفيما يخص لجنة الإسكان، لم يتم التوافق بشأنها، كما رفض محمد شبانة تولي أي لجنة بالمجلس.