«متحدث التعليم» يرد على شكاوى أولياء أمور المدارس الرسمية للغات بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 مايو 2025 12:32 صباحاً - علّق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على شكاوى أولياء أمور الطلاب في مراحل «كي جي» بمديرية الجيزة، والتي أدّى التنسيق إلى توجيههم لمدارس بعيدة عن مناطقهم الجغرافية، قائلا: «أولياء الأمور فوق رأسنا، ومن حقهم أن توفّر الوزارة لأبنائها الطلاب أماكن ومقاعد، وهذا أمر مفروغ منه».

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON: «التنسيق للمدارس الرسمي، والرسمي لغات، والرسمي لغات متميّز، يتم فتحه في شهر يونيو من كل عام، وفي أول يوليو يتم فتح باب التحويل بشكل إلكتروني تلقائيًا».

وتابع: «المحافظات ذات الكثافة العالية، والمكان محل الشكوى هو محافظة الجيزة، فيها 98 مدرسة، منها 85 مدرسة رسمي لغات، و13 مدرسة رسمي لغات متميّز، ويتم التنسيق بناءً على ترتيب السن من الأعلى إلى الأقل، ووفقًا للكثافة الطلابية، وهذا العام طبقنا نظام تقليل الكثافة الطلابية في الفصل الواحد، بحيث لا يزيد على 50 طالبًا، بما يقلل من فرص الاستفادة للطالب وقد يؤدي لعدم الحضور، وبالتالي هناك التزام بالكثافات في الفصول، وبناء عليه يتم التنسيق على مستوى جميع المديريات، وليس الجيزة فقط».

وكشف أن السنة الحالية شهدت خمس مراحل تنسيق داخل محافظة الجيزة أو مديرية تعليم الجيزة، وآخر مرحلة تم وفقًا لها توزيع الطلاب على مراكز مختلفة مثل أطفيح والصف، مشددًا: «هذا الإجراء يتم لضمان عدم تجاوز الطلاب للسن القانوني».

وأوضح أن العام الدراسي 2024-2025 قد انتهى، وما جرى هو تسكين للعام الحالي، قائلاً: «تم التسكين حتى يتمكّن الطلاب من اللحاق بالتعليم قبل تجاوز السن، وبداية من أول يوليو هناك إمكانية التحويل الإلكتروني، ولكن وفقًا للأماكن الشاغرة والمتاحة».

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المدارس الرسمي لغات، والتي يبلغ عددها حاليًا 1200 مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسعى لزيادتها في مناطق الكثافات العالية لاستيعاب الأعداد المتزايدة. وعن حل المشكلة، قال: «أمام أولياء الأمور خياران: إما التقديم في 1 يونيو القادم، أو انتظار التحويل الإلكتروني في الأول من يوليو في المدارس الرسمي لغات، وفقًا للموقع الجغرافي».

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية تقديم الدراسة على فترتين ليكون الطلاب في أماكن قريبة، أجاب: «ممكن ندرسها، لا نستعجل الأمور، وسيتم دراسة الموقف، وعليهم انتظار موعد التحويل الإلكتروني الرسمي في الأول من يوليو».

روت منال الغمراوي، ولية أمر أحد الطلاب المتضررين من مشكلة التنسيق،المدارس الرسمي لغات بمحافظة الجيزة قائلة: «أنا ولية أمر من بين 8200 طالب وطالبة في مرحلة كي جي 1، متضررين من تحديد أماكن للمدارس التجريبية الحكومية بعيدة تمامًا عن أماكن سكننا».

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON: «كل الأطفال أعمارهم ما بين 5 سنوات وخمسة وستة أشهر. في العام الماضي، تقدمنا في يونيو 2024 لإدارة تعليم الجيزة للالتحاق بالمدارس التجريبية، وكان من المفترض أن يتم إخطارنا عند توافر أماكن في المناطق القريبة وقت التقديم. لكن لا يصح أن يُصدر التنسيق بعد عام كامل ويُلزمني بإقرار ينص على أنه لا يجوز تحويل الطفل بعد اختيار المدرسة».

وتابعت:"أنا ساكنة في الهرم، ومعي أولياء أمور من الدقي، وإمبابة، وبولاق، وأكتوبر، وحدائق أكتوبر، ومنطقتي يوجد بها مدرستان تجريبيتان، وأربع مدارس أخرى لا تزال تحت الإنشاء، ومن المتوقع افتتاحها في شهر أغسطس القادم، ومع ذلك، تم توجيهي إلى مدرسة تابعة لإدارة الصف التعليمية، وهي تبعد حوالي ساعة و45 دقيقة ذهابًا، ومثلها إيابًا، إذا استخدمت أوبر وليس المواصلات العامة."

أكملت:"ومش بس كده، أنا قدمت لطفلي على مدرسة تجريبية، وفوجئت بترشيح مدرسة تعليم عربي، بالإضافة إلى إقرار يُلزمني بضرورة حضور الطفل ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع. هل المدارس في الصف وأطفيح مؤهلة أصلًا لاستقبال 8200 طفل؟!"