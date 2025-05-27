نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم مدير التنظيم لبلوغه السن القانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في إطار تقديره للجهود المخلصة والعطاء المستمر، بتكريم منى فاروق مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الجيزة وذلك بمناسبة بلوغها السن القانوني للتقاعد وتقديرًا لفترة عملها السابقة وما قدمته من إسهامات متميزة في تطوير العمل الإداري بالمحافظة.

وأعرب المحافظ خلال التكريم عن بالغ شكره وتقديره للأستاذة منى فاروق لما بذلته من جهود مثمرة طوال فترة خدمتها مشيدًا بكفاءتها المهنية وإخلاصها في أداء مهامها.

من جانبها أعربت منى فاروق عن امتنانها لهذا التكريم، مؤكدة أن خدمتها في محافظة الجيزة كانت مصدر فخر واعتزاز وتوجهت بالشكر للسيد المحافظ وجميع زملائها في العمل.